OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman ve Tarım Bakanlığı (OGM), tarafından 5 bin işçi alınacağı açıklandı. Söz konusu alıma ilişkin başvuru yapmak isteyen binlerce vatandaş başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OGM personel alımı başvuruları ile ilgili beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. 5 bin yangın işçisinin alınacağı OGM personel alımına ilişkin merakla OGM personel alımı başvuruları merak ediliyor. İşte, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Bekir Pakdemirli, 5 bin yangın işçisi istihdam edileceğini duyurdu. Alıma ilişkin başvurularında Mart ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
YANGIN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...
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