OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. OGM personel alımı başvuruları ile ilgili beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. 5 bin yangın işçisinin alınacağı OGM personel alımına ilişkin merakla OGM personel alımı başvuruları merak ediliyor. İşte, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?