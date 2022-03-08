ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Alıma başvuranlar gözlerini kura çekilişine çevirdi. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çaykur Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alıyor. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi 29 Mart'ta yapılacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;
A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;
1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,
B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;
1- En az İlkokul mezunu,
2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
1- 18- 45 yaş aralığında,
2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
- ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
- EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman?
- Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?