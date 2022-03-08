ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çaykur Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alıyor. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?