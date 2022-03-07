ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavına katılan adaylar özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. İşte, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?