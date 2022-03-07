08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılım sağlayacak adayların gözleri EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacak güncel açıklamaya çevrildi. İşte, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavına katılan adaylar özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. İşte, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.

EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.

Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.

ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA