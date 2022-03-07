ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılım sağlayacak adayların gözleri EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacak güncel açıklamaya çevrildi. İşte, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavına katılan adaylar özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. İşte, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.
EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.
Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte tarihler...
- Süper Lig maçları seneye hangi kanalda yayınlanacak 2022? Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?
- DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022: Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
- 6 ilde başvurular başladı! İŞKUR'dan ilköğretim mezunu, okur yazar olmayan bekçi alımı! 3 vardiya + 4.650 TL maaş...
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir? Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl, nerede ortaya çıktı? İşte tarihçesi...
- EYT'de son dakika yaş gelişmesi! 55 yaşında erken emeklilik fırsatı! Bu tarihlere dikkat, EYT SON DURUM...
- 450 ile 1.150 TL yardım yapılacak! Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor?
- Kanal D fişini çekti, final tarihi belli oldu! Bu hafta ekrana gelmeyecek! Yayın akışından çıktı...
- 8 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Son dakika MEB ve Valilik açıklamaları...
- İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?
- Emlak vergisi ödeme son gün ne zaman? 2022 emlak vergisinden kimler muaf? Gecikme cezası ne kadar?
- Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? Tüm detaylar...