Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? Tüm detaylar...
Bekçilik başvuruları nereden yapılır? 2022 yılında toplam 6 bin bekçi alımı yapılacak. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler başvuru ekranına çevrildi. Heyecan içinde bekçi olabilmek için bekleyişte olan vatandaşlar, alımların hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımı gerçekleştiriliyor. En son alımlar geçtiğimiz yıl İstanbul'a (400) yapılmıştı. Bu sene ise 3.000 bekçi alınacağı duyuruldu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte cevaplar...
BEKÇİLİK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.
BEKÇİ ALIMI İLANI ÇIKTI MI?
3 bin bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi ve alım yapılacak iller belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle şartlar da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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