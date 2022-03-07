Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? Tüm detaylar...

Bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımı gerçekleştiriliyor. En son alımlar geçtiğimiz yıl İstanbul'a (400) yapılmıştı. Bu sene ise 3.000 bekçi alınacağı duyuruldu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bekçilik başvuru ekranı açıldı mı? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BEKÇİ ALIMI İLANI ÇIKTI MI?

3 bin bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi ve alım yapılacak iller belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.