Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...

"Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir İngilizce Tercüman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Mart 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır"