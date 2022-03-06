Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler için yeni personel alım ilanı yayınlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce kişi alımlara ilişkin başvuru tarihleri, şartları gibi birçok detay araştırma konusu haline geliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...
2022 SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı yayımladığı personel alım ilanı kapsamında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir İngilizce Tercüman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Mart 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır"
BAŞVURU ŞARTLARI
Sağlık Bakanlığı tercüman başvuru şartları şu şekilde belirtildi.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması
Seyahat engeli bulunmaması
Üniversitelerin Çeviri Bilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
Ardıl çeviri için en az 2 yıl tecrübeli olmak
YDS'den en az 85 puan almış olmak
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