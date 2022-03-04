MSB memur alımı başvuru sonuçları sorgulama: 2022 MSB mülakatları ne zaman? Sınava gelirken hangi belgeler getirilecek?
MSB memur alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 30 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında memur alımı için başvuru yapan adayların ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre hak kazanan adaylar mülakatlara katılacak. Peki, MSB memur alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSB mülakatları ne zaman? Sınava gelirken hangi belgeler getirilecek? İşte haberin detayları...
MSB memur alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere onlarca memur alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvuruların tamamlanmasının ardından gözler mülakatlara çevrildi. Mülakat tarihi ve sınava gelirken adayların getirmesi gereken belgelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB memur alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSB mülakatları ne zaman? Sınava gelirken hangi belgeler getirilecek? İşte cevaplar...
BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Başvuru sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
MSB MEMUR ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?
Başvurusu kabul edilen adaylar 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında mülakatlara katılacak.
Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklar.
Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
SINAVA GELİRKEN İSTENİLEN BELGELER NELER?
Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.
* Sınav çağrı belgesi,
* T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
* Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
* Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.
Erkek Adaylardan;
- Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
- Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
* Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)
* Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)
* Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Belirtilen şartlara uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
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- MSB memur alımı başvuru sonuçları sorgulama: 2022 MSB mülakatları ne zaman? Sınava gelirken hangi belgeler getirilecek?
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