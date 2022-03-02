KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!

KPSS 2022/3 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından KPSS 2022/3 tercih dönemi kapsamında ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için tercih işlemleri bugün sona eriyor. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki tercihlerin sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, KPSS 2022/3 tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.