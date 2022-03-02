KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!
KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 24 Şubat'ta başlayan KPSS 2022/3 tercih işlemleri 2 Mart'ta yani bugün sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı için tercih yapan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
KPSS 2022/3 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından KPSS 2022/3 tercih dönemi kapsamında ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için tercih işlemleri bugün sona eriyor. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki tercihlerin sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, KPSS 2022/3 tercih sonuçlarının şubat ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının http://www.uab.gov.tr kurumsal internet sitesinden öğrenecekler.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir.
2. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile aynı Kanun'un 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
5. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
6. Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlık; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Liman Başkanlıkları ve bunlara bağlı iller olup taşra ve merkez teşkilatı birimlerini "www.uab.gov.tr" internet adresinden inceleyebilirler.
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- KPSS 2022/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları son durum!
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