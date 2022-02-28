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ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı: 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...

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Giriş Tarihi: 28.02.2022
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ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı: 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...

ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Mevsimlik işçi alımı için ilana çıkan ÇAYKUR, alım yapılacak iller ve kadro dağılımını açıkladı. Söz konusu ilan ile birlikte toplam 630 işçi alımı gerçekleştirilecek. ÇAYKUR işçi alımı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı...

ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? ÇAYKUR tarafından İŞKUR aracılığıyla 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı yapılacak. Mevsimlik işçi alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı için başvurular, 28 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen iş yerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacak. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

* 18- 50 yaş aralığında,

* Erkek,

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

* 18- 45 yaş aralığında,

* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İşte ÇAYKUR'a yapılacak geçici işçilere ait kadro dağılımı:

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