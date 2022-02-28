ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı: 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...

ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? ÇAYKUR tarafından İŞKUR aracılığıyla 350 beden işçisi, 250 lise ve dengi okul mezunu geçici işçi ile 30 engelli geçici işçi olmak üzere toplam 630 işçi alımı yapılacak. Mevsimlik işçi alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2022 ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ÇAYKUR işçi alımı başvuru ekranı...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı için başvurular, 28 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen iş yerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacak. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

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