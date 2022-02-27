Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bakanlık bünyesine yapılacak olan 12 bin 823 personel alımı için sınav başvuru tarihini duyurdu. Çeşitli kadrolarda yapılacak olan alımlarda başvuru süreci 1 Mart tarihinde başlayacak. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığı'na çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını kamuoyu ile paylaştı. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DETAYLARI NETLEŞTİ!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.
2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.
Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.
Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.
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- Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
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