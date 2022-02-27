Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? EGM PA ile bekçi alımı başvuru şartları belli mi?
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları için geri sayım başladı, gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yayınlanacak ilana çevrildi. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? EGM PA ile bekçi alımı başvuru şartları belli mi?
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? EGM PA ile bekçi alımı başvuru şartları belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM PA bekçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı haftalardır vatandaşların gündeminden düşmüyor. Yeni senede Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için EGM PA tarafından düzenlenecek sınava katılmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? EGM PA ile bekçi alımı başvuru şartları belli mi?
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.
2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
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