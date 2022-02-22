2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Bekçi alımlarına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Tarih belli olduğu zaman haberimizin içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.