2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...
2022 bekçi alımı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Bekçi alımları, başvuru tarihleri ve şartları yakından takip ediliyor. Eminiyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi (PA) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde alımları gerçekleşen bekçi alımları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...
2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olarak görev almayı hayal eden vatandaşların yakından takip ettiği bekçi alımları için detaylar merak ediliyor. İşte, 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...
2022 BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?
Koronavirüs öncesi yapılan açıklamaya göre, 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Pandemi nedeniyle bir süredir ertelenen bekçi alımlarına ilişkin yeni duyurular için bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Bekçi alımlarına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Tarih belli olduğu zaman haberimizin içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.
2022 BEKÇİ ALIMI NEREDEN YAPILIR?
İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde bekçi alım süreci başlayacak. 2022 bekçilik başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile gerçekleşecek.
BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Bekçiler, jandarma ve polislerin yardımcısı pozisyonunda bulunur. Polis Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışmaktadır. Halkın huzurunu bozan ve çevreyi rahatsız eden kişileri tespit etmek ve gerekli görüldüğü takdirde polisler tarafından gözaltına alınmalarını sağlamak.
BEKÇİ HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞIR?
Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Saatleri Madde 12'de şu şekilde açıklanmıştır. (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir.
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