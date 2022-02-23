POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?
28. dönem POMEM sınavı merakla beklenen konuların başında geliyor. 2022 POMEM sınavı ne zaman sorusuna yanıt arayan adaylar, sınav tarihi ve ücreti hakkında da bilgi edinmek istiyor. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 7 Ocak itibariyle tamamlanmıştı. POMEM bünyesine toplam 10 bin öğrenci alınacak. Peki; 2022 POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
2022 POMEM sınavı ne zaman? 28. Dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) toplam 10 bin öğrenci alınacak. Polis alımları için 28. dönem POMEM sınavı düzenlenecek. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)'e giriş yapacak adayların belirlenmesi için detaylar haberimizde!
28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır.
Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı.
Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00'dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
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