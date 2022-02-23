POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı.

Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00'dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.