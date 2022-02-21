Başvuru şartları tek tek sıralandı! İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı! Güvenlik, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı
İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları yakından takip ediliyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, değişik şehirlerde tespit edilen özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS koşulsun sağlık personeli alımı yapılıyor. İşte, İŞKUR alımları için detaylar...
Başvuru şartları tek tek sıralandı. İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı. Güvenlik, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı... İŞKUR sağlık kurumlarına işçi alımı duyuruları olabildiğince popüler. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, gövde işçisi, hasta danışmanı kadrolarına oluşturulan personel ve işçi alımı müracaatları için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR işe alım başvurusu...
İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde derli toplu Aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı tespit edilen her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verdiği bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek amacıyla ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun vurgulanması gerekir. Ardından aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, yetenek ya da firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer tüm ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu alanı boş bırakabilirsiniz. Ardından aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi veriler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?
Kayıtların aktif olarak prosedürde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları prosedürden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif hale getirebilirler ya da İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-posta vb. etkileşim araçlarıyla başvuru etmeleri durumunda kayıtları yetki sahibi Kurum personelince başvuru tarihinden itibaren aktif hale getirilir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
- Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
- Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,
- İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
- Dinamik çalışma ortamına yatkın,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
- Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,
GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI
GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI
GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ALIMI
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