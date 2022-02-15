ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı?
ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP personel alımı sonuçları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Yurt genelinde binlerce kişinin başvuru yaptığı ilanın sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bakanlıktan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Peki; ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?
ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? ASDEP bünyesine alımı yapılacak personeller için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Merakla sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce aday için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Peki; 2022 ASDEP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.
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- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı?
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