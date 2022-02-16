İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR ile TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı yapılıyor. Kura sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR ile TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İl il kura sonuçları...