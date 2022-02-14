Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 yılı bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte tarih ve başvuru detayları...
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma 10 bin bekçi alımı için başvuru detayları merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde görev almak üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 yılı bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte tarih ve başvuru detayları...
Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 yılı bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bu süreçte alımlar için başvuru şartları, maaşlar ve tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 yılı bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte tarih ve başvuru detayları...
2022 JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.
Bekçi alımı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
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