EKPSS kura çekimi ertelendi mi? Engelli memur atamalarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 5-14 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Bu yıl yapılacak engelli memur atamaları için araştırmalar sürüyor. Peki, EKPSS kura çekimi ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

EKPSS KURA TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

5-14 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS kura çekiminin tarihi ertelendi. 8 Şubat'ta yapılması beklenen EKPSS kura çekimi 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.