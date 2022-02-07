ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

Adayların, sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması gerekiyor. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlıdır ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak ya da herhangi bir öncelik teşkil etmez.