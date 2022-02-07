07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru süreci 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. İşte, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay yapılmıştı. Personel alımı başvuruları sözlü sınavı Ankara'da gerçekleştirilecek. ASDEP personel alımı sözlü sınav detayları paylaşıldı. İşte, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...

ASDEP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı sonucunun ne zaman belli olacağını henüz açıklamadı. Sınava katılacak adaylar, sınavla ilgili bilgileri Bakanlığın, 'www.aile.gov.tr' adresinden görüntüleyecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

ASDEP personel alımı sözlü sınav Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava katılma hakkı olan ancak sınava katılmayan adaylar başarısız sayılacak ve değerlendirilmeyecek. Sözlü sınavda sınav kurulu tarafından tutanak tutulacak. Bunun dışında sesli ya da görüntülü kayıt alınmayacak.

Adayların, sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması gerekiyor. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlıdır ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak ya da herhangi bir öncelik teşkil etmez.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA