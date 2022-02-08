Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...

Resmi Gazete'de alımlar hakkında detaylara yer verildi. Buna göre alımlarda KPSS gibi sınav şartı aranmayacak. Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.