EKPSS kura tarihi ertelendi mi? Engelli memur atamaları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuya yapılacak engelli memur atamaları için heyecanlı bekleyiş sürerken, kura tarihi ile ilgili yeni açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS kura tarihi ertelendi mi? 2022 EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

EKPSS KURA TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

5-14 Ocak'ta gerçekleştirilen EKPSS kura çekiminin tarihi ertelendi. 8 Şubat'ta yapılması beklenen EKPSS kura çekimi 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.