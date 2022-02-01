PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin gişe memuru ile dağıtıcı elemanı alması bekleniyor. Söz konusu alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?