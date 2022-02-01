PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?
PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT'nin 2022 yılında gişe memuru, dağıtıcı eleman ve daha bir çok kadroda olmak üzere toplamda 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. Kurum tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?
PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk günlerinde ise PTT'nin 15 bin gişe memuru ile dağıtıcı elemanı alması bekleniyor. Söz konusu alımlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?
PTT 2022 PERSONEL ALIM NE ZAM YAPILACAK?
2022 yılı içerisinde PTT tarafından yapılacak alımlara ilişkin henüz resmi kaynaklar tarından bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlara ilişkin bir ilan yayınlanması veya PTT tarafından duyuru yapılması halinde tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK
PTT yeni yılla birlikte gişe memuru, dağıtıcı eleman ve daha bir çok kadroda olmak üzere toplamda 15 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. İşte alımlarda öne çıkan kadrolar;
Büro Görevlisi,
Dağıtıcı Eleman,
Avukat,
Mimar,
Mühendis,
Tekniker,
Gişe
2022 PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak,
18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,
Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,
Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
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