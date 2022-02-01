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Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak personeller için tercih ekranı erişime açıldı. Sözlü sınav sonucuna göre, 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine alınacak binlerce personel alımı için mülakat sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki; Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır?

DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecekler.

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

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