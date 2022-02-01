Jandarma 20 il için ilana çıktı! 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
Jandarma sözleşmeli personel alımında süreç devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak personel alımı için 28 Ocak'ta başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreci ve personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 20 ilde 4 unvanda 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 28 Ocak'ta başlayan başvuru sürecinde son viraja girildi. Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
28 Ocak'ta başlayan başvurular 13 Şubat 2022 tarihinde saat:23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin "Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez" hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Başvuru ilan metni Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.
İşte kadro dağılımı:
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- Jandarma 20 il için ilana çıktı! 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
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