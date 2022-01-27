PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
PTT 15 bin personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT'nin yeni yılın gelmesiyle 2022'de 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. PTT'nin büro ve gişe memuru, dağıtıcı eleman istihdam etmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda PTT 15 bin personel alımı için gerekli şartlar başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT 15 bin personel alımında görevlendireceği kadrolar açıklandı. PTT personel alımı başvurusu yapmak için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
2022 PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
PTT 15 bin personel alımı kadrosunda özellikle büro ve gişe memuru ile dağıtıcı eleman istihdam edilmesi bekleniyor. 2022 PTT 15 bin personel alımı için tarihlerin, yakında açıklanacağı öngörülüyor. PTT büro görevlisi, postacı alımları, avukat, mimar, mühendis, tekniker ve gişe kadrolarında alım yapacak.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
PTT personel alımlarında adaylarda talep edilen şartlar aşağıdaki gibidir:
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak,
18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,
Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,
Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
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- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
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