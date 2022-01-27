PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?

PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT 15 bin personel alımında görevlendireceği kadrolar açıklandı. PTT personel alımı başvurusu yapmak için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?