MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er temini faaliyeti için tarih belli oldu. Şimdi ise gözler mülakat sürecine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? İşte mülakat tarihleri...
MSB sözleşmeli er alımı mülakat ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er alımı için süreç devam ediyor. Başvuru aşamasının tamamlanmasının sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Bakanlık tarafından sonuçların erişime açıldığı duyurulurken, seçim aşaması faaliyet tarihleri de duyuruldu. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? İşte haberin detayları...
MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYETİ NE ZAMAN?
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
1. Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;
a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),
b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,
c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları ?Durum Bildirir Tek Hekim Raporu?nu,
ç. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;
1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
2) HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 04 Mart 2022 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.
7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.
9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.
10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı