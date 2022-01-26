Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? 2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bu gelişmelerin ardından gözler öğretmenlerin ek ders ücretine çevrildi. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin ders başına ne kadar ek ders ücreti alacağı merak ediliyor. Öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri belirlendi. Peki, öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama...
Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? 2022 yılı Haziran ayına kadar geçerli öğretmen ek ders ücreti belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesinin yayımlanmasının ardından ek ders ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi. Sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama...
Enflasyon zammının yanı sıra ilave yüzde 2.5'lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0.235445 oldu. Yani maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95'lik artış gerçekleşmiş oldu.
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde:
Gündüz: 27,77 lira
Gece/haftasonu: 29,75 lira
Takviye kursu (gündüz): 55,50 lira
Tavkiye kursu (gece): 59,50 lira
Özel eğitim: 34,70 lira
Destek eğitim: 34,70 lira
Ücretli öğretmen: 28,35 lira
Sözleşmeli öğretmen: 23,85 lira
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısının belirlenmesiyle memura ödenecek diğer sosyal haklar da kesinleşmiş oldu. Böylece aile yardım ödeneği (eş için) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk için de 225 liradan 294 liraya yükseldi.
Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek. Ölüm yardımı ödeneği (eş veya çocuğun vefatında) 1.708 liradan 2 bin 236 liraya memurun vefatında da 3 bin 416 liradan 4 bin 475 liraya yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama
- Kemal Kahraman Ezgi Mola olayı nedir? Ezgi Mola'nın diş macunu reklamındaki partneri Kemal Kahraman kimdir?
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...