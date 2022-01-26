Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? 2022 yılı Haziran ayına kadar geçerli öğretmen ek ders ücreti belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesinin yayımlanmasının ardından ek ders ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi. Sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama...

Enflasyon zammının yanı sıra ilave yüzde 2.5'lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0.235445 oldu. Yani maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95'lik artış gerçekleşmiş oldu.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde: