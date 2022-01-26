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Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? 2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bu gelişmelerin ardından gözler öğretmenlerin ek ders ücretine çevrildi. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin ders başına ne kadar ek ders ücreti alacağı merak ediliyor. Öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri belirlendi. Peki, öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar oldu? İşte 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama...

Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? 2022 yılı Haziran ayına kadar geçerli öğretmen ek ders ücreti belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesinin yayımlanmasının ardından ek ders ücretinin ne kadar olduğuna çevrildi. Sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 sözleşmeli ve ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama...

Enflasyon zammının yanı sıra ilave yüzde 2.5'lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0.235445 oldu. Yani maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95'lik artış gerçekleşmiş oldu.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde:

Gündüz: 27,77 lira

Gece/haftasonu: 29,75 lira

Takviye kursu (gündüz): 55,50 lira

Tavkiye kursu (gece): 59,50 lira

Özel eğitim: 34,70 lira

Destek eğitim: 34,70 lira

Ücretli öğretmen: 28,35 lira

Sözleşmeli öğretmen: 23,85 lira

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısının belirlenmesiyle memura ödenecek diğer sosyal haklar da kesinleşmiş oldu. Böylece aile yardım ödeneği (eş için) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk için de 225 liradan 294 liraya yükseldi.

Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek. Ölüm yardımı ödeneği (eş veya çocuğun vefatında) 1.708 liradan 2 bin 236 liraya memurun vefatında da 3 bin 416 liradan 4 bin 475 liraya yükseldi.

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