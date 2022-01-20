OGM işçi alımı son dakika! 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
Son dakika... OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 yılı içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'ne sürekli işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürülüğü'ne engelli ve eski hükümlü/TMY statüsünde 74 daimi işçi alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından başvuru işlemlerinin nereden ve nasıl yapılaağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır? işte haberin detayları...
OGM işçi alımı başvuru nerden, nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde toplam 74 işçi alımı yapılacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından başvuru tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Peki, 2022 İŞKUR ile Orman Genel Müdürlüüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
2022 OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvuruları 24-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 24-28 Ocak döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek.
İŞKUR İŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.
Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
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