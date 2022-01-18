2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.