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2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?

EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? Kamuda bekçi olarak göreve başlamak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında merak ettikleri soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçiler için başvuru tarihi detayları…

EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar bu yıl yapılacak başvuru tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından 10 bin polis alımı yapılacağının sinyalleri verilmişti. Peki; 2022 EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye
Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye
Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl yapılacak bekçi alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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