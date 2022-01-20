EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son durum!

EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 EKPSS tercihleri tamamlandı. 5-14 Ocak tarihlerinde uygulanan tercihlerin sonuçları için araştırmalar sürüyor. EKSS yerleştirmeleri hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.