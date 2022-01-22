EKPSS kura çekimi ne zaman? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur adayları heyecan içinde bu sorulara yanıt arıyor. 2021-2022 engelli memur yerleştirmeleri kapsamında tercih işlemleri sona erdi. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS kura çekimi ne zaman? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde bir duyuru yayımlanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.