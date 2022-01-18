Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?

EKPSS tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 5-14 Ocak tairhleri arasında gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kura çekimi ve tercih sonuçları için bekleyişte olan engelli memur adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamaları iple çekiyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.