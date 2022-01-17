Kura çekimi ile 10 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı?
Kura çekimi ile 10 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere birçok kolda alım yapılacak. Resmi Gazete'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan yönetmelikle de bakanlık bünyesine alınacak olan işçilerin sınavsız ve kura yöntemiyle alınacağı duyuruldu. İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı?
Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kadroların çalışacak olan işçilerin alım yöntemi Resmi Gazete'de belirlendi. Bu gelişmeler sonrasında sınavsız ve kurayla ilk etapta işçi alınması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı detayları ve tüm bilgiler şöyle;
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir, hangi tarihte yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl yapılacak olan işçi alımlarında sınav yapılmayacağı ve kura ile alımların yapılacağı bilinenler arasında.
Bakım - onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi meslek kollarından alınacak olan işçiler noter huzurunda yapılan kura ile seçilecek. Bu bilgilerle resmi bir açıklama olmamasına karşın ilk etapta 10 bin işçi alımı yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.
Buna göre, 2022'de Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla belirlenebilecek.
Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.
Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla, aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.
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