14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Kurayla 10 bin işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı son dakika! Temizlik, güvenlik ve koruma...

Kurayla 10 bin işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı son dakika! Temizlik, güvenlik ve koruma...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
ABONE OL
Kurayla 10 bin işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı son dakika! Temizlik, güvenlik ve koruma...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personel alımı yapılacak. Çeşitli hizmetler için alınacak işçiler sınavsız kura ile belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sürece başvuruda bulunan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı için detaylar...

Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı detaylar yakından takip ediliyor. İlk aşamada 10 bin işçi alımı yapılması bekleniyor. Temizlik, güvenlik ve koruma gibi birçok alana yapılacak alımlar için açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Sağlık Bakanlığı 10 personel alımı için detaylar...

KURAYLA 10 BİN İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı'na bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçiler sınavsız kura ile belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİRÇOK ALANA ALIM OLACAK

Temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım gibi diğer hizmetler için alınacak işçiler sınava tabi tutulmaksızın direk noter huzurunda kurayla belirlenecek.

İlk aşamada 10 bin işçi alınması bekleniyor.

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA