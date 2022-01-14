TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
TUS 2022 1. dönem başvuruları başladı. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte gözler kontenjan bilgilerine çevrildi. TUS'a hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'nin sınav kılavuzu ve kontenjanlar hakkında detayları araştırmaya başladı. TUS başvuruları ve sınav aşamasına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
TUS başvuru nasıl yapılır? 2022 TUS 1. dönem başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2022-TUS 1. Dönem ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları başladı. Peki, TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte haberin detayları...
2022 TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, 14-24 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.
TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
TUS kontenjanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte açıklanacak.
2022 1. DÖNEM TUS SINAVI NE ZAMAN?
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.
SINAV ÜCRETLERİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
ç) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.".
Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgili kurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak
iddia edemezler.
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