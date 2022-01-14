TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.