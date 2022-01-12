Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
Memur maaşları ne zaman yatacak? Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu kapsamda memurlara yüzde 23 enflasyon farkı oluştu. Başkan Erdoğan, memurlara müjdeli haberi duyurarak 7.5+23 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 30.5 oranında zam yapılacağını bildirdi. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...
Memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı ile birlikte ail yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaş ödeme takvimine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...
MEMUR VE MEMUR EMEKİLERİ ZAM FARKINI NE ZAMAN ALACAK?
2022 Ocak zammının belli olmasının ardından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta hesaplara yatacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Genel Müdür (1/4)
Temmuz: 16.177
Ocak: 20.621
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Temmuz: 8.526
Ocak: 10.869
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- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
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