Emekli öğretmenlere son dakika müjdesi! 3600 ek gösterge ile gelirler artacak! Emekli öğretmen maaşları...
Son dakika... Emekli öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile artacak. Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, yüz binlerce emekli öğretmen ile ilgilil son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin bu yıl içerisinde biteceğini duyurmuştu. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yüz binlerce emekli öğretmeni yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge artışı ile ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu yıl tamamlanacağını duyurduğu 3600 ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte emekli öğretmenlere yapılacak zam belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte haberi detayları...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk altı ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek "3600 ek gösterge çalışmalarını biz Bakanlık içerisinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu yıl içerisinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.
EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte emekli öğretmenlerin maaşlarında da 900 liraya yakın artış yaşanacak. TBMM'deki görüşmeler sırasında düzenleme ile ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler; şu anda mevcut sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu, bu durumda olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlattı.
BİRİNCİ DERECEDE ÖĞRETMEN EMEKLİ SAYISI 411 BİN 118
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini belirten İşler "Emeklilerin konusu daha farklı bir konu. Şu anda birinci derecede öğretmen emekli sayısı 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde bunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak" dedi.
Komisyonda, Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Ertüzün, personel kanunlarında yapılan düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, "Otomatik intibak" düzenlemesiyle diğer emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi.
Ertüzün, personel vefat etmişse geride kalan dul ve yetiminin de derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kaybı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyleyerek "3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme. Bu çalışmayı biz Bakanlık içerisinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu yıl içerisinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.
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- Emekli öğretmenlere son dakika müjdesi! 3600 ek gösterge ile gelirler artacak! Emekli öğretmen maaşları...
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