Emekli öğretmenlere son dakika müjdesi! 3600 ek gösterge ile gelirler artacak! Emekli öğretmen maaşları...

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yüz binlerce emekli öğretmeni yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge artışı ile ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu yıl tamamlanacağını duyurduğu 3600 ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte emekli öğretmenlere yapılacak zam belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte haberi detayları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk altı ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek "3600 ek gösterge çalışmalarını biz Bakanlık içerisinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu yıl içerisinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.