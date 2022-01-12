POMEM başvuru sonuçları sorgulama: 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?
28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, 8 bin polis öğrenci alımı için gerçekleştirilen ön başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Şimdi ise gözler sınav aşamalarına çevrildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...
POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27 Aralık'ta başlayan 28. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 7 Ocak'ta sona erdi. Polis öğrenci adaylarının heyecanla beklediği başvuru sonuçları açıklandı. 8 bin öğrenci alımı için gerçekleştirilen POMEM ön başvuru işlemlerinde toplam 164 bin 842 aday başvuruda bulundu. Peki, POMEM başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
28. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
28. Dönem POMEM sınavına Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulundu.
KAÇ KİŞİ SINAVA KATILACAK?
Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.
28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından sınav tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.
28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
* T.C. vatandaşı olmak,
* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
* Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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