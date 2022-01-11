Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için farklı pozisyonlarda 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu hakkındaki detaylar merak edilirken, başvuru süreci bugün başladı. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 bin 175 personel alımı gerçekleştireceği açıklanmıştı. Personel alım başvuruları bugün itibarıyla başlamış durumda. Ayrıca sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Personel alımı için başvuracak olan adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirilecek. Duyuruda belirtilmiş olan süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
Birden fazla bölüm mezunu olan veya birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar yalnızca bir bölüm ya da pozisyon için müracaatta bulunabilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı alt bentlerinde belirtilmiş olan koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı şekilde hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı ya da proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş ya da sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması sebeplerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir senelik bekleme süresine tabi değildir.)
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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
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