15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercihler alınacak. Sözlü sınava katılarak sonuçlarını öğrenen adaylar heyecan içinde tercih takvimini bekliyor. MEB tarafından atama tercihlerine ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.