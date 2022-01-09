İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB İŞKUR üzerinden okullara temizlik görevlisi kadrosunda 10 bin TYP çalışanı alacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Personel alımı için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak?

BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ

MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.