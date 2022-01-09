İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak?
İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi. Açıklama sonrasında alımlar için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak?
İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB İŞKUR üzerinden okullara temizlik görevlisi kadrosunda 10 bin TYP çalışanı alacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Personel alımı için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak?
BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ
MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.
Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik." dedi.
Bakan Özer, MEB'in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP'li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.
MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.
Alımlar için henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
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