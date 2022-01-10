Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Bekçilik alımı son dakika açıklamalar...
Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 bekçi alımına ilişkin artık heyecan dorukta. Yurt genelinde bekçi olmak isteyen binlerce aday, bekçilik alımının ne zaman yapılacağını, sınav tarihinin ne zaman olduğunu ve maaşlar ile başvuru şartlarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Bekçilik alımı son dakika açıklamalar...
Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. her yıl EGM tarafından yayımlanan bekçilik alımları için gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Konu hakkında yeni açıklamaların gelip gelmediği adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Bekçilik alımı son dakika açıklamalar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.
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