Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. her yıl EGM tarafından yayımlanan bekçilik alımları için gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Konu hakkında yeni açıklamaların gelip gelmediği adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı, hangi illere alım olur? Bekçilik alımı son dakika açıklamalar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.