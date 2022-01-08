28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.120 erkek, 1.280 kadın, önlisans mezunu 1.280 erkek, 320 kadın olmak üzere toplam 8.000 polis öğrenci alımı için başvurular 27 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. Dönem POMEM ön başvuru süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, bir önceki alımlara baktığımızda başvuru sonuçlarının bir ay içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu ay içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

POMEM ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadığı için ön sağlık kontrolü ve sınav tarihleri de belli olmadı. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.