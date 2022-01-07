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Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...

Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar bekçilik alımları için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...

Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına girdiğimiz dönemde bekçilik alımları yakından takip ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar EGM ve JGK tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022, BAŞVURU FORMU YAYINLANDI MI?

Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak 2022'nin ilk aylarında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI KAÇ?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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