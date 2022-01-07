Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına girdiğimiz dönemde bekçilik alımları yakından takip ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar EGM ve JGK tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, Bekçi alımı yeni açıklama geldi mi? 2022 Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? Alımlar için dikkat...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022, BAŞVURU FORMU YAYINLANDI MI?

Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak 2022'nin ilk aylarında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.