POMEM başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 10 bin POMEM polis alımı sonuç açıklama tarihi geldi mi?
POMEM başvuru sonuçları 2022 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 10 bin POMEM polis alımı sonuç açıklama tarihi merakla bekleniyor. Binlerce polis alımının yapılacağı POMEM başvurularına yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru süreci 7 Ocak gece yarısında sona eriyor. Peki; 2022 POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2022 POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM polis alımı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 10 bin POMEM polis alımı için başvuru dönemi 7 Ocak gece yarısı saat 23:59'da sona eriyor. Başvurularını tamamlayan adaylar 2022 POMEM başvuru sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak aday belirleme ön başvurularını tamamladı. Peki; POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM sonuç açıklama tarihi!
POMEM'E BU YIL KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı kontenjanı; 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.
28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı ancak https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan açıklamada "Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." denildi.
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Pomem başvuru sonuçları için henüz bir tarih bilgisi verilmedi. Kurumdan açıklama geldiği takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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