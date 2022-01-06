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ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası ÖGG sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Özel Güvenlik 95. Dönem Sınavı 19 Aralık 2021 günü uygulandı ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden sonuçlar açıklanacak. İşte, Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 95.Temel Eğitim ve 71.Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık 2021 tarihinde yapılmıştı. İlgili kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sınav sonuçları duyurulacak. İşte, Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak tarihinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

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