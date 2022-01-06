ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 95.Temel Eğitim ve 71.Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Aralık 2021 tarihinde yapılmıştı. İlgili kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sınav sonuçları duyurulacak. İşte, Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kurum tarafından yayımlanan takvime göre ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak tarihinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.