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Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

95. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Özel Güvenlik olarak görev almak isteyen vatandaşlar 19 Aralık'ta "Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı"na katıldı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. Adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. EGM tarafından yapılan açıklama ile sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 19 Aralık'ta uygulanan 95. Dönem Özel Güvenlik sınavının sonuçları için bugün açıklandı. ÖGG sınavına katılan adaylar büyük bir merakla sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

95. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

95. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Ocak 2022 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.

95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

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