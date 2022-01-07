Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
95. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Özel Güvenlik olarak görev almak isteyen vatandaşlar 19 Aralık'ta "Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı"na katıldı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. Adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. EGM tarafından yapılan açıklama ile sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Özel Güvenlik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 19 Aralık'ta uygulanan 95. Dönem Özel Güvenlik sınavının sonuçları için bugün açıklandı. ÖGG sınavına katılan adaylar büyük bir merakla sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...
95. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
95. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Ocak 2022 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim, hangi yarışmacı kazandı? İşte o isim...
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı...
- Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: EGM 95. ÖGG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
- AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?
- AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? Sınav süresi ne kadar?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ne zaman, hangi tarihte? BİLSEM başvuru ne zaman?
- Meteoroloji uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta var mı?
- MEBBİS özür grubu atama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Ocak özür grubu tercih kontenjanları!
- Gözler MSB'de! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları son durum!
- Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar 610. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Rıza Baba ölecek mi?
- Gelinim Mutfakta 7 Ocak kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Nazarbayev kimdir? Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kimdir, istifa etti mi?