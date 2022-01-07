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ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 07.01.2022
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ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Sınavı, Aralık ayında düzenlenmişti. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖGG sınav soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İşte, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı...

ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayında Özel Güvenlik Sınavı düzenlendi. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? 95.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı bugün açıklanır mı?

95. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

95. dönem ÖGG sonuçlarının açıklanacağı taih hakkında henüz açıklama yapılmadı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. 95. dönem ÖGG sınavının 19 Aralık'ta yapıldığı düşünülürse sonuçların 5-6 Ocak tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını ve güvenlik kodunu sonuç sorgulama sistemine girmeleri gerekiyor.

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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