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15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için süreç devam ediyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da gerçekleşti. karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alındı. İşte, 15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen atama tercih dönemi için geri sayım sürüyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında 12-27 Kasım'da gerçekleşen mülakatların sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı. İşte, 15.000 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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