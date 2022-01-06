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6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...

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6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...

6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kasapoğlu, 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağına yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ocak burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere yönelik burs ve kredi veriliyor. Burs ya da kredi desteği alan öğrenciler heyecan içinde 2022 Ocak ayı ödemelerini bekliyor. Merakla beklenen burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapğlu, 2022 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili detayları açıkladı. Peki, 6 Ocak burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

2022 OCAK AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağını belirti.

İşte 2022 Ocak ayı burs ve kredi ödeme takvimi:

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olan öğrenciler ise 10 Ocak'ta burs ve kredi ödemelerini alabilecek.

TAAHHÜT SÜRESİ UZATILDI

Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2022 yılında geçerli aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde:

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.550 TL

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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