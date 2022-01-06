6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...

6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilere yönelik burs ve kredi veriliyor. Burs ya da kredi desteği alan öğrenciler heyecan içinde 2022 Ocak ayı ödemelerini bekliyor. Merakla beklenen burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapğlu, 2022 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili detayları açıkladı. Peki, 6 Ocak burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

2022 OCAK AYI KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağını belirti.

İşte 2022 Ocak ayı burs ve kredi ödeme takvimi: