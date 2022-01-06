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Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...

KPSS 2021/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 22-29 Aralık'ta gerçekleştirilen KPSS 2021/2 tercihlerinin sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? İşte haberin detayları...

KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen kamu personeli atamaları devam ediyor. KPSS 2021/2 kapsamında tercihler 22-29 Aralık'ta alınmıştı. Adayların heyecanla beklediği tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Peki, KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? İşte cevaplar...

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından KPSS 2021/2 tercih sonuçları bugün açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS 2021/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

KPSS 2021/2 tercih sürecinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alımı yapılacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak kadro dağılımını inceleyebilirsiniz:

ORTAÖĞRETİM KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

ÖN LİSANS KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

LİSANS KPSS 2021/2 KADRO DAĞILIMI

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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